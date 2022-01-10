أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بمستريح شط الملح.. غدًا

تباشر محكمة جنح بندر دمياط، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ع ع ح وآخرين، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح شط الملح، بعدما قرر المحامي العام لنيابات دمياط إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.



جاء ذلك إثر قيام المتهمين بالاستيلاء علي أموال عدد كبير من النجارين وتجار الخامات، بزعم تصدير منتجاتهم للدولة الإفريقية، مستغلين وقف الحال والركود الحالي في السوق الدمياطي، بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة الشهيرة.

يذكر أن قيمة الأموال المتحصلة من النجارين وتجار الخشب بلغت 17 مليون جنيه مصري، ما أدى إلى غلق العديد من الورش وتسريح الكثير من العمال، وأصبح هناك أكثر من 70 صانعا مهددا بالسجن.



وفي ذات السياق، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق غير المخططة والتى تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط هى: "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية"، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وبتكلفة تقدر بـ258 مليون جنيه.