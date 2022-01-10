الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بمستريح شط الملح.. غدًا

محكمة
محكمة

تباشر محكمة جنح بندر دمياط، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ع ع ح وآخرين، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح شط الملح، بعدما قرر المحامي العام لنيابات دمياط إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.

 
جاء ذلك إثر قيام المتهمين بالاستيلاء علي أموال عدد كبير من النجارين وتجار الخامات، بزعم تصدير منتجاتهم للدولة الإفريقية، مستغلين وقف الحال والركود الحالي في السوق الدمياطي، بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة الشهيرة.

يذكر أن قيمة الأموال المتحصلة من النجارين وتجار الخشب بلغت 17 مليون جنيه مصري، ما أدى إلى غلق العديد من الورش وتسريح الكثير من العمال، وأصبح هناك أكثر من 70 صانعا مهددا بالسجن.


وفي ذات السياق، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق غير المخططة والتى تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط هى: "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية"، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وبتكلفة تقدر بـ258 مليون جنيه.

محافظ تباشر محكمه جنح بندر دمياط غدا الثلاثاء أولي جلسات محاكمه ع ع ح واخرين المتهمين في القضيه المعروفه اعلاميا بمستريح شط الملح وذلك بعدما قرر المحامي العام لنيابات دمياط باحاله القضيه للمحاكمه العاجله وذلك علي إثر قيام المتهمين بالاستيلاء علي أموال عدد كبير من النجارين و تجار الخامات وذلك بزعم تصدير منتجاتهم للدوله الافريقيه ويذكر أن قيمه الأموال المتحصله من النجارين و تجار الخشب بلغت 17 مليون جنيه مصري مما ادي غلق العديد من الورش و تسريح الكثير من العمال و اصبح هناك أكثر من 70 صانع مهدد بالسجن تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مشروع تطوير المناطق الغير مخططة والتى تتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم المنطقة القديمة الاعصر السيالة شط الملح المنيا غيط النصارى و السنانية وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية و بتكلفة تقدر ب ٢٥٨ مليون جنيه جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الاثنين حيث استهلتها المحافظ بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية هنالك بعد الانتهاء من عمليات مد شبكات المياه و الصرف الصحي والكهرباء كما تابعت موقف تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة وفى هذا السياق وجهت تعليماتها الى قطاع الكهرباء بتنفيذ الأعمدة فى اتجاه واحد كما أكدت على جميع شركات المرافق بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال عمليات التنفيذ طبقا للوجه المطلوب و وفقا للجدول الزمنى المحدد وبالسيالة اطلعت محافظ دمياط على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة و إحلال وتجديد الشبكات القائمة كما واصلت محافظ دمياط جولتها بالمرور على المنطقة القديمة لمتابعة عمليات مد شبكات الصرف الصحي بها كما أكدت أيضا على تنفيذ أعمدة الكهرباء و تنظيمها بجانب واحد

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