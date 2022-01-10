الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء سبيل مدرس «بسنت» ضحية الابتزاز بالغربية من سراى النيابة

بسنت
بسنت

قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مدرس «بسنت» فتاة كفر الزيات، والتي تناولت حبة غلة بعد تعرضها لضغوط نفسية، إثر تداول صورها وابتزازها.


جاء ذلك بعدما تم ذكر اسمه فى عدد من أقوال أصدقاء الفتاة، بالرغم أن المدرسة كان آخر حصة للفتاة قبيل انتحارها، إذ قررت النيابة إخلاء سبيله من سراي النيابة بضمان محل إقامته. 

كان المستشار أحمد يوسف قاضى المعارضات بمحكمة كفرالزيات الجزئية بمحافظة الغربية، قرر اليوم الإثنين، تجديد حبس 6  متهمين جدد فى واقعة الفتاة المنتحرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة في واقعة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

وكان المتهمان الرئيسيان قد اعترف المتهم الأول باعترافات تفصيلية، والمتهم الثانى اعترافات ضمنية، حيث باشرت النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق وأصدرت قرار الحبس 4 أيام احتياطيا، ثم صدر السبت الماضى قرار بتجديد حبسهما 15 يوما.

يأتى ذلك على خلفية تقدم والدها بالتقدم ببلاغ رسمي ضدهما بابتزاز ابنته، ونشر صور لها مفبركة على غير الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عاجل اخلاء سبيل المدرس واقعة الفتاة بسنت بكفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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