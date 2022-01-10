إخلاء سبيل مدرس «بسنت» ضحية الابتزاز بالغربية من سراى النيابة

قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مدرس «بسنت» فتاة كفر الزيات، والتي تناولت حبة غلة بعد تعرضها لضغوط نفسية، إثر تداول صورها وابتزازها.



جاء ذلك بعدما تم ذكر اسمه فى عدد من أقوال أصدقاء الفتاة، بالرغم أن المدرسة كان آخر حصة للفتاة قبيل انتحارها، إذ قررت النيابة إخلاء سبيله من سراي النيابة بضمان محل إقامته.

كان المستشار أحمد يوسف قاضى المعارضات بمحكمة كفرالزيات الجزئية بمحافظة الغربية، قرر اليوم الإثنين، تجديد حبس 6 متهمين جدد فى واقعة الفتاة المنتحرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة في واقعة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

وكان المتهمان الرئيسيان قد اعترف المتهم الأول باعترافات تفصيلية، والمتهم الثانى اعترافات ضمنية، حيث باشرت النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق وأصدرت قرار الحبس 4 أيام احتياطيا، ثم صدر السبت الماضى قرار بتجديد حبسهما 15 يوما.

يأتى ذلك على خلفية تقدم والدها بالتقدم ببلاغ رسمي ضدهما بابتزاز ابنته، ونشر صور لها مفبركة على غير الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».