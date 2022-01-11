الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون يناير 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نستعرض لكم في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون يناير 2022، ومع بداية كل شهر يتابع العملاء آخر الأخبار المتعلقة بالفواتير الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون.

واحتل رابط الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون عملية البحث على محرك البحث «جوجل». 

ويستعرض «الدستور» كل ما هو متعلق بخدمة المواطنين للاستعلام عنها والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون خلال هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات

ويعتبر رابط الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون التابع للشركة المصرية للاتصالات من أهم وأنجح المواقع التي توفر للعملاء كافة الخدمات في سداد الفواتير وتقديم شكاوى في أي وقت على مدار ٢٤ ساعة.
 

طريقة الاستعلام  عن فاتورة النت we برقم التليفون
 

يمكن  لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الدخول علي هذا الموقع الشركة المصرية للاتصالات:  للاستعلام  عن فاتورة النت we برقم التليفون كذلك معرفةاجمالي قيمة المبالغ المراد سدادها شهريا وذلك دون اعداد للوقت والجهد  خاصة في ظل حرص الحكومة علي التباعد الاجتماعي

لشهر يناير.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

طريقة الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022


 

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات حاليا الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية وتسجيل بياناتهم لمعرفه اجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات التليفون الأرضي من خلال الخطوات التالية:-

  1. تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات
  2. اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية للموقع
  3. كتابه بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة
  4. كتابه الاسم والرقم القومي ومحافظه الإقامة
  5. كتابه رقم التليفون الارضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك
  6. الضغط على زر الاستعلام
  7. ظهور إجمالي المبلغ أو قيمة الفاتورة بالتفاصيل والمبلغ كاملا.
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