بتهمة التزوير.. حبس موظف بمستشفى كوم أمبو سنة مع الشغل

قضت محكمة جنايات أسوان، اليوم الاثنين، بحبس موظف إداري في مستشفى كوم أمبو سنة مع الشغل فى قضية تزوير.

كان الموظف بمستشفى كوم أمبو، قد تم توجيه له تهمة التزوير فى أوراق رسمية، بعد أن تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهمه فيه بتزوير أوراق خاصة بزوجها، تثبت أنه كان محتجزا بالمستشفى، لكى ينفى واقعة اتهام زوجها بالتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص والتحرى تبين صحة واقعة التزوير من قبل موظف المستشفى حيث قام موظف المستشفى بتسليم نفسه وأعاد الإجراءات فى القضية، حيث قررت المحكمة النطق بحكم حبسة سنة مع الشغل.