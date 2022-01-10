رئيس «الأورو متوسطي»: الإسلام حريص على استحضار الأخلاق في العبادات والمعاملات

خلال احتفال ليلة الوصال 86..

قال الدكتور منير القادري رئيس المركز الأورو متوسطي لدراسة الإسلام اليوم الإثنين، إن المجتمعات الغربية المتقدمة التي نطمح للاقتراب من مستوى تقدمها ورقيها العلمي وتقدمها التكنولوجيا وتطور مؤسساتها السياسية والاقتصادية تعيش في الحقيقة أزمات اجتماعية خطيرة، بسبب ما تعانيه من خواء وفراغ روحي.

وأكد خلال مشاركته في ليلة الوصال رقم 86 التي تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، أن الإنسان المعاصر في حاجة دائمة لتذكر دور القيم والأخلاق ومدى تأثيرها الكامل على سير الجانبين المادي والروحي في حياته.

وذكًر "القادري" أن الإسلام يحرص على استحضار القيم والأخلاق في كل عمل في العبادات والمعاملات وفي البيع والشراء وفي الوظائف والأعمال وتولي المناصب وفي التعامل الأسري وتربية الأولاد وفي معاملة الآخر.

وأوضح أن انعدام هذه القيم الأخلاقية والروحية نتج عنه “الانحلال الخلقي وعدم الصدق والتساهل والتقصير والتهرب من المسؤولية والغش والتحايل والظلم والفساد والبغي غالبا على معاملات الناس وسلوكياتهم، وفسدت الحياة وساءت العلاقات بين البشر وتوقفت عجلة النمو والازدهار ودمرت دول ومجتمعات”.

وتابع: الدكتور طه عبد الرحمن ذهب بالقول إلى ان التعددية القيمة اتجاهًا ذا تأثير في الفلسفات الأخلاقية والسياسة المعاصرة للأمم حيث يؤكد على مكانة القيم في الحياة الإنسانية إذ بها تصلح الحياة وتطيب وبدونها تخبث.

وأضاف أن الفراغ الروحي مرض خطير أشد خطرًا من الأمراض العضوية لأن له تأثير كبير على حياتنا في الدنيا والآخرة، مبينا أن عدم اكتراثنا بأهمية السياسة التربوية والأخلاقية الاسلامية السليمة المنفتحة في داخل بيوتنا وفي المدارس والكليات والجامعات في تهيئة التربة الملائمة، ساهم في نمو بذور الفراغ النفسي والعقائدي في مجتمعاتنا، وأوضح أن الاخلاق في المعاملات اصبحت عملة نادرة ، بسبب الغفلة عن الآخرة وحب الدنيا والبعد عن الدين وتعاليمه وعدم ادراك خطورة ضياع حقوق العباد.