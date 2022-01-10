محافظ سوهاج يفتتح مستشفى برديس بالبلينا بتكلفة 90 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه أحمد سامي القاضي والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل بمستشفى "برديس" بمركز البلينا، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى، وبداية التشغيل الفعلي لها، بتكلفة 90 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها: "قسم الغسيل الكلوي، وجناح العناية المركزة والمتوسطة، والعمليات، وجناح إقامة المرضى والحضانات، وأجهزة الكشف والتشخيص عن بعد، ضمن مبادرة التشخيص والعلاج الطبي عن بعد، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كما تفقد المحافظ العيادات الخارجية والمعامل وجناح الأشعة والصيدلية»، وشاهد فيلما تسجيليا عن أعمال إحلال وتجديد المستشفى منذ هدمها وإعادة بنائها حتى تشغيلها اليوم.

يذكر أن مستشفى "برديس" تم إحلالها وتجديدها بتكلفة 90 مليون جنيه، على مساحة 1500 متر مربع، وتتكون من 3 طوابق "أرضي+2علوي"، وتحتوي على 36 سرير غسيل كلوي، و34 سرير داخلي، و8 أسرة عناية، وجناح للعمليات، وقسم للحضانات، وجناح للأشعة والمعامل، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، ويعمل بها 156 طبيبا وصيدليا، و152 من أطقم التمريض، بالإضافة إلى 23 فني معمل وأشعة.

وهنأ المحافظ ووكيل وزارة الصحة أهالي مركز البلينا، مؤكدا أن المستشفى تعد صرح طبي وإضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة، وتقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز البلينا لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى البلينا المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".