الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: روما حليف رئيسى لبرلين فى «الاقتصاد الأخضر»

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، قبيل أول زيارة لها بعد توليها مهام منصبها إلى العاصمة الإيطالية روما، بالعلاقات الألمانية الإيطالية، مشددة على أن روما حليف رئيسي لبرلين في الخطط الرامية للتحول إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد.
وأكدت الوزيرة الألمانية- فى حوار لها لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية- أن ألمانيا تسعى للتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من القضايا الملحة، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتعاون في إعادة هيكلة اقتصاد القارة الأوروبية بما يتفق مع الحفاظ على المناخ، لاسيما تعزيز التعاون لمكافحة فيروس كورونا، إلى جانب العمل على إنشاء نظام لجوء أوروبي موحد، وفقا لما أوردته مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الإثنين.
وأشارت إلى أنها ستبحث مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو ضرورة التوصل إلى تفاهم أوروبي مشترك للرد على أعمال روسيا الاستفزازية على الحدود مع أوكرانيا، محذرة من مغبة استخدام موسكو لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كوسيلة لإجبار أوروبا على التراجع عن الدفاع عن كييف.
وقالت "إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطاقة كسلاح، فسنعمل مع شركائنا الأوروبيين لمواجهة تهديداته وضمان استقلال الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

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