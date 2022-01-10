الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 113 محلًا مخالفًا وتحرير 11739 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

حملات احياء الإسكندرية
حملات احياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، ما أسفرت عن غلق 99 محلا مخالفا، و14 مقهى والتحفظ على 1041 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 11739 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ220 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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وأكد، أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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وكان قد شدد اللواء محمد الشريف، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بنطاق أحياء المحافظة.

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وفي ذات السياق، شنت وحدة الإزالة الفورية أمس بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ والإدارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة هدى أبو كليلة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسي، وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالف بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن رقم 28  ش 10 عزبة سكينة والتحفظ على ونش كامل و2 طن أسمنت وكمية من الأخشاب وحديد التسليح وجميع المعدات المستخدمة في المخالفة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإزالة جميع المخالفات.

 

أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة غلق ٩٩ محل مخالف و١٤ مقهى تحرير ١١٧٣٩ محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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