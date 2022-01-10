الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 بينهم طفلان فى حادث بالدائرى الأوسطى

إسعاف
إسعاف

لقي شخص وسيدة مصرعهما بينما أُصيب طفلان آخران في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حدائق أكتوبر.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر.

 بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق

أسفر الحادث عن مصرع سلامة رجب كامل، 42 سنة، وفاطمة إبراهيم محمد 38 سنة يقيمان بالفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي، فيما أصيب طفلان نقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

قام ونش إغاثة تابع للمرور بجمع حطام الحادث من نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

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وائل لطفي

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