عطل فنى يغرق شمال أستراليا فى مياه الفيضانات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رجال الإنقاذ يبحثون عن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين بعد الفيضانات التي ضربت ولاية كوينزلاند التي تقع شمال شرق أستراليا، أمس الأحد، حيث بدأت خدمة الطوارئ الحكومية عملية مطولة لتقييم مئات المنازل والشركات بحثًا عن الأضرار.

وتابعت أن مياه الفيضانات في بلدة ماريبورو الساحلية الواقعة على ساحل فريزر، بلغت ذروتها عند 9.96 مترًا ليلة الأحد- أقل من مستوى فيضان 2013 المدمر.

وأضافت أن وسط المدينة محميًا بسد حتى الساعة 2 صباحًا عندما تعطلت آلية تصريف مياه الأمطار تحت الأرض ، مما سمح لمياه الفيضانات بالارتفاع عبر المصارف وإغراق الشوارع.

وقال مدير الشرطة المحلية مايكل سوري إن المياه ستستغرق عدة أيام حتى تنحسر بالكامل.

وأضافت الصحيفة أنه تم عزل أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات، التي أعقبت الإعصار المداري السابق سيث الذي ألقى 600 ملم من الأمطار على منطقة وايد باي-بورنيت في غضون يومين.

وقال سوري إن عدد الأشخاص المعزولين أعطى مؤشرا على عدد المنازل المتضررة، لكن العدد الدقيق للأشخاص المتضررين لن يكون معروفا حتى تدخل خدمات الطوارئ وتجري تقييمات سريعة للمنازل والشركات.

وتابع: "التنظيف سيستغرق بعض الوقت، كان الماء يرتفع ببطء، ونتيجة لذلك، فإنه عادة ما يكون بطيئًا في الزوال".

وقال سوري إن شرطة المياه وغواصي الشرطة يواصلون البحث عن الفتاة التي جرفتها مياه الفيضانات في بوبيجان بالقرب من جيمبي يوم السبت.

وأضاف للصحفيين في تصريحات، اليوم الإثنين "للأسف في هذه المرحلة، لم نعثر على الفتاة المفقودة البالغة من العمر 14 عاما ولدينا مخاوف كبيرة عليها، لكننا نبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحديد مكانها".

وتابع "إنها منطقة صعبة للغاية محاطة بالمياه، مما يخلق عقبات أمام جهود البحث التي نبذلها".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، متحدثا في كانبيرا، إن قلبه مع عائلة الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا.

وتابع: "لدي ابنة تبلغ من العمر 14 عامًا، لذا يمكنني أن أفهم الأوقات الرهيبة التي تمر بها العائلة في الوقت الحالي".

كما قدم تعازيه لأسرة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، عثر عليه ميتًا في مياه الفيضانات بالقرب من جيمبي يوم السبت.