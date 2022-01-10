الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لميكانيكى وسائق قتلا شخصاً في الخصوص

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار أمير عادل رمزى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، والمستشار محمد حسن، وأمانة سر كمال حلمى، ومحمود منيب، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لميكانيكى وسائق، قتلا شخصًا خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1031 لسنة 2020 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2905 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "م ط م"، 27 سنة ميكانيكى، و"أ ع م"، 32 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجنى عليه "م ع س"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث كبله الأول وكال له الثانى ضربه بواسطة سلاح أبيض "سنجة"، استقرت بصدره، قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث مشادة كلامية بين شقيق المجنى عليه والمتهمين، وخلال تدخل المجنى عليه أصيب بطعنة بالصدر بواسطة سلاح أبيض "سنجة".

وجرى ضبط طرفى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة، فأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات حتى ورود تقرير الطبيب الشرعى للمتوفى، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق بحق المتهمين.

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