الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم فى بنى سويف

حادث
حادث

لقي طفل مصرعه وأُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى كارو على طريق بني سويف- الفيوم الزراعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع كارو، بين قريتي الحاجر ودنديل على طريق بني سويف الفيوم الزراعي.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "زياد. م. ر" 14 عامًا، وإصابة "هبة. ح. ق" 25 عامًا، و"عبير. ر.ع" 25 عامًا، و "محمد.س.س" 25 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وجروح قطعية.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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