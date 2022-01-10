الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف شوارع الجمهورية والدلتا وميدان الساعة بمدينة دسوق

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلن المحاسب وليد فاروق نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، بدء وضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف «الجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر»، لافتا إلى أنه تم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسفلت، بالإضافة إلى سحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف وإنشاء صفايات الأمطار الجديدة، وحل مشكلة الصرف الصحي، وفرد طبقة الأساس ورفع البيارات، وإنشاء صفايات المطر والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق.

جاء ذلك تحت إشراف رئيس المدينة، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة أحمد عيسى، محاسب أحمد سلطان ورئيس حى شمال أشرف داود، المهندس حسن الطرواي مدير الإدارة الهندسية والمهندس أشرف سعود مدير إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية، وفريق العمل بالإدارة والمتابعة الميدانية.


وأضاف المحاسب وليد فاروق، رئيس حي شمال، أن العمل جارِ على قدم وساق وكلنا نعمل كفريق واحد تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا بمتابعة أعمال الرصف والخطة الاستثمارية  بمراكز ومدن المحافظة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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