الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إزالة مصنع طوب غير مرخص خلال حملة لجهاز مدينة العاشر من رمضان

وجهت أجهزة جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمواجهة الباعة الجائلين ومواجهة محاولات الخروج عن القانون.

وقامت الإدارة المعنية بالجهاز بالتنسيق مع إدارة الأمن و إدارة الاشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والاحياء وشرطة المرافق والتعمير والشرطة المدنية للتصدى لأى مخالفة او تعدى لتغير النشاط . 


وأوضح رئيس جهاز تنمية جهاز مدينة العاشر، أن الحملة أسفرت عن التحفظ وضبط ومصادرة عدد ٧ تروسيكل للباعة الجائلين يفترشون الطرق بمنطقة الأردنية  ، كما تم ضبط 2 “عربية فول”وعدد استندات حديد لباعة جائلين بمنطقة الأردنية . 

وأضاف المهندس أحمد عمران ، أنه تم رفع وإزالة كافة الاشغالات والباعة الجائلين بالطرق و المحاور الرئيسية والفرعية لعدم وجود باعة جائلين بالمدينة للحفاظ علي المظهر الحضاري مع التواجد المستمر من مسؤلى الأحياء والعمل مستمر ليلا ونهارا لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق.

 

وجه  رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، بضرورة  بالتصدي لاي مخالفات اوي تعديات علي مستوي المدينه . وأشار رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان  ، إلي أن قطاع التنمية وادارة الامن بإزالة مصنع الطوب المقام بدون ترخيص خلف مدرسة الحي 31 ورفع كافة الاشغالات المقامة ومصادرتها، مؤكدًا استمرار تلك الحملات  للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

جهاز العاشر يشن حملة مكبرة لمنع ظاهرة البائع الجائلين بأحياء المدينة

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وائل لطفي

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