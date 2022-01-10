نائب السفير الأردنى فى القاهرة يحضر معرض الفنان محمد الجالوس

مندوباً عن السفير الأردني في القاهرة، حضر القائم بالأعمال بالإنابة الوزير المفوض على البصول المعرض الفني الذي شارك به الفنان الأردني محمد الجالوس، من خلال لوحاتٍ فنيةٍ جسدت جماليات مدينة الأقصر المصرية.

واطلع البصول، يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الأردنية فوزي أبو فارس، على معروضات الفنان الجالوس تحت عنوان "سحر البر الغربي"، والتي جسدت معالم مدينة الأقصر، والتي يرى فيها الجالوس مبعثاً للسحر الفني وجماليات أثرية ملهمة.

يشار إلى أن هذا المعرض هو الأول للفنان الجالوس في مصر، واحتضنه جاليري بيكاسو في القاهرة، إلى جانب مشاركة للفنانة إيمان أسامة التي عرضت لوحاتها حول المرأة.

والفنان الجالوس هو الفنان العربي الوحيد الذي تم اختيار إحدى لوحاته ضمن المعرض الصيني الوطني في بكين قبل نحو عام.

وفي وقت سابق، التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على هامش منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ.

وكان أكد السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، سيشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بحضورعدد من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

وأضاف العضايلة، في تصريحات صحفية، أن مشاركته ولي العهد الأردني، وهي المرة الثالثة، تؤكد حرصه على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور هذه الفعالية الشبابية الدولية، والتي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني.

وأشار إلى أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وفد رسمي أردني.

وعقد المنتدى، أمس الأحد، مناقشات مستفيضة من خلال سلسلة ورش العمل، التي نظمها على مدى يومين، وشاركت فيها شخصيات بارزة ورواد الأعمال والشباب من مختلف دول العالم، من بينها ورشة عمل حول "تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال"، بينما أوصت ورشة العمل الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بتشكيل هيئة من الشباب الإفريقي، لنقل التجربة إلى بلادهم.

كما انطلقت ساحة الابتكار والإبداع "Freedom.e"، وفتحت أبوابها أمام المشاركين في المنتدى تحت شعار "العودة معًا" "Back Together"، وستستمر فعالياتها على مدى أيام انعقاده، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلًا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.