منظمة دولية تدعو تونس باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون» بالمدارس

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، وزارة التربية التونسية واللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون" بالمؤسسات التربوية.

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، أنها تتابع باهتمام تطور الوضع الوبائي في تونس وسرعة انتشار متحور "أوميكرون"، خاصة في الوسط المدرسي وتسجيل حالات كثيرة في مختلف المؤسسات التربوية، لاسيما بعد استئناف الدراسة بعد إجازة الشتاء.

وشددت المنظمة على ضرورة الرجوع إلى إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، لافتة إلى أن أكثر من 1300 إطار تربوي لم يخضعوا للتطعيم ضد الفيروس، مناشدة المواطنين من أجل التضامن لمقاومة الجائحة بالتوعية والتطعيم والالتزام بتوصيات اللجنة العلمية.

يذكر أن مؤشرات الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية تدل على تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ، وهو ما دفع وزارة التربية إلى غلق فصول أو مؤسسات تربوية للحد من انتشار العدوى.