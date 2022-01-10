الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة دولية تدعو تونس باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون» بالمدارس

المنظمة الدولية لحماية
المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، وزارة التربية التونسية واللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون" بالمؤسسات التربوية.

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، أنها تتابع باهتمام تطور الوضع الوبائي في تونس وسرعة انتشار متحور "أوميكرون"، خاصة في الوسط المدرسي وتسجيل حالات كثيرة في مختلف المؤسسات التربوية، لاسيما بعد استئناف الدراسة بعد إجازة الشتاء.

وشددت المنظمة على ضرورة الرجوع إلى إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، لافتة إلى أن أكثر من 1300 إطار تربوي لم يخضعوا للتطعيم ضد الفيروس، مناشدة المواطنين من أجل التضامن لمقاومة الجائحة بالتوعية والتطعيم والالتزام بتوصيات اللجنة العلمية.

يذكر أن مؤشرات الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية تدل على تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ، وهو ما دفع وزارة التربية إلى غلق فصول أو مؤسسات تربوية للحد من انتشار العدوى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

ولى العهد الأردنى: شكرًا للرئيس السيسى على تنظيم هذا المنتدى

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

الرئيس السيسى: مصر من الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

الأردن يرحب بالجهود الأممية لإرساء وحفظ أمن واستقرار السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا