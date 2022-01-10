نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع امتحانات الدراسات العليا

تفقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سير العملية الامتحانية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ورافقه أثناء الجولة الدكتور نهى سمير دنيا عميد الكلية الدكتور ريهام رفعت محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد ممدوح مدرس بقسم العلوم الطبية.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الكلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، مؤكدا أهمية التعقيم المستمر للجان والتأكد من ارتداء الطلاب والطالبات للماسكات الطبية.

وأشارت الدكتورة نهي سمير دنيا عميد الكلية إلى الإجراءات التي تتبعتها الكلية لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه وتتمثل في عمل مسارات مختلفة للدخول والخروج مع وضع علامات إرشادية بذلك، عمل مسافات آمنة ووضع ملصقات إرشادية لأماكن الوقوف وقياس الحرارة لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل الدخول للكلية والتأكيد على التزام الجميع بارتداء الماسك الطبي، وكذلك التعقيم المستمر لأماكن الامتحانات ومسارات دخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى تطهير اللجان بين الفترات الامتحانية وإخلاء الكلية عقب الامتحان لمنع التجمعات الطلابية.