الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزي: 6% معدل التضخم الأساسي بنهاية ديسمبر 2021

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدل شهري بلغ 0.2% في ديسمبر 2021 مقابل صفر في ذات الشهر من العام السابق، و0.5% خلال نوفمبر 2021 وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي 6% في ديسمبر مقابل 5.8% في نوفمبر.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغييــر الشهــري (شهــر ديسمبر 2021 مقارنة بشهـر نوفمبر 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%). ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020).

أنخفاض المركزى لحوم البنك خلال أسعار خدمات جمال صيانة النقل مستهل ارتفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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