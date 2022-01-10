مدير «إيسيسكو» يلتقي الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون

التقى المدير العام لـ«إيسيسكو» سالم بن محمـد المالك، الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل، حيث بحثا آفاق التعاون بين الإيسيسكو والمجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكر في بيان أن اللقاء الذي جرى اليوم بمقر المجلس، في إطار زيارة المدير العام للإيسيسكو الرسمية إلى دولة الكويت، استعرض الجانبان أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، واستراتيجية عمل كل جانب والآفاق المستقبلية التي يستهدفها في قطاعاته المختلفة، وآليات تنفيذ أهدافه.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات التعاون بين منظمة الإيسيسكو والمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، في مجالات الثقافة والفنون والفكر وحماية التراث، وغيرها من المجالات، وجرى الاتفاق على التعاون في معرض الكتاب الدولي بالكويت، والمهرجانات الثقافية والفنية والأدبية التي ينظمها المجلس، وإتاحة المصادر المعرفية الرقمية لمكتبة الكويت الوطنية في “بيت الإيسيسكو الرقمي”، وكذلك التعاون في المعارض الفنية والتراثية التي ينظمها المجلس، وربط هذه المعارض ببرنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، بحيث يشارك المجلس في أنشطة برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، من خلال هذه الأنشطة. بحسب البيان.

كما تم الاتفاق أيضا على مساهمة المجلس في تقديم وترشيح المواقع التراثية والمعالم التاريخية الكويتية، بصفة المجلس الجهة المختصة والمعنية بصيانة وحماية المواقع الأثرية في الكويت، وذلك لتسجيلها على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على عقد المزيد من اللقاءات لوضع خطط تنفيذية لمجلات التعاون والشراكة بين الإيسيسكو والمجلس، والتوقيع على برنامج عمل مشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور عيسى الأنصاري، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، و محمـد بن رضا، مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من المسؤولين في المجلس، و أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للإيسيسكو للشراكات والتعاون الدولي، والسيد يوسف النجار، وكيل وزارة التربية الكويتية المساعد للشؤون المالية.