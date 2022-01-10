محافظ دمياط تتابع تنفيذ مبادرة تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق غير المخططة التي تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبتكلفة تقدر بـ258 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها، اليوم الاثنين، واستهلت المحافظ بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية هناك، بعد الانتهاء من عمليات مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، كما تابعت موقف تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة، ووجهت تعليماتها الى قطاع الكهرباء بتنفيذ الأعمدة فى اتجاه واحد، كما أكدت على جميع شركات المرافق بالتنسيق فيما بينها لاستكمال عمليات التنفيذ طبقًا للوجه المطلوب ووفقًا للجدول الزمني المحدد.

واطلعت محافظ دمياط، في منطقة السيالة على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، كما واصلت جولتها بالمرور على المنطقة القديمة لمتابعة عمليات مد شبكات الصرف الصحي بها، كما أكدت أيضًا تنفيذ أعمدة الكهرباء وتنظيمها في جانب واحد.

وفى ختام الجولة، قامت الدكتورة منال عوض، بالمرور على منطقة الأحمدي بالأعصر، تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحي وتنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار، وشددت على الجهات المُنفذة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لجميع محاور الخطة للبدء فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والجانبية ببلاطات الإنترلوك، كما وجهت تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع المخلفات والإشغالات بجميع المناطق.

وأوضحت أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية، ويستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التي تم تشييدها فى أوقات سابقة بشكل عشوائي دون مراعاة لاتساع الشوارع أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مؤكدة أن هذا الملف توليه الدولة اهتمامًا بالغًا لتطوير تلك المناطق بصورة كاملة.