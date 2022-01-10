الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أم محمد».. صاحبة الـ72 عاما تمحو أميتها بمساعدة حفيدتها في مدينة الحمام

الحاجة أم محمد
الحاجة أم محمد

استطاعت الحاجة «أم محمد» بمدينة الحمام شرق مطروح، التي تبلغ من العمر 72 عاما أن تمحو أميتها بمساعدة حفيدتها سهيلة عبد الغفار محمد، الطالبة بكلية التربية جامعة مطروح. 

وقالت «أم محمد»، إنها تعلمت الكتابة والقراءة وبعض العمليات الحسابية خلال شهر ونصف بمساعدة حفيدتها، مشيرة إلى أنها أدت امتحان محو الأمية بفصول مدينة الحمام، اليوم الإثنين.

وأوضح عادل مسلم مدير عام فرع محو الأمية بمحافظة مطروح، أن الحاجة «أم محمد» من مواليد عام 1950، ومقيمة في العزبة الغربية بمدينة الحمام، وفاجئت الجميع بخطها المميز أثناء إجابتها على امتحان محو الأمية وسيتم اعلان النتيجة الرسمية خلال 3 أسابيع.

وكانت قد حاورت الدستور في 4 يناير 2022، نورة جاب الله التي استطاعت أن تمحو أميتها وأصبحت معلمة حيث عاشت بين أب وأم منفصلين، وعندما بلغت الثامنة من عمرها قررت أن تتحرر من الأمية ولكن وجدت نفسها ضمن ساقطي القيد بسبب العادات البدوية القديمة التي جعلت والدها يتزوج من والدتها زواجا قبليا مشهرًا دون وثيقة زواج رسمية، حيث لجأت نورة جاب الله  إلي والدتها لكي تنقذها وتثبت الزواج لكي تتمكن من بناء مستقبلها وتتعلم وتصبح ذات شأن وقيمة في المجتمع.
وقالت نورة جاب الله، بنت قبيلة الشهيبات خلال حديث سابق  لـ«الدستور»، إن لم تقف ظروفها عائق في حياتها بل حاربتها حتي وصلت إلي حلمها والتحقت بالجامعة من فصول محو الأمية وأصبحت معلمة وشاعرة، مشيرة إلى أن مطروح لها طبيعة خاصة وعادات وتقاليد حيث تزوج والدها ووالدتها زواجا قبليا مشهرًا دون وجود وثيقة رسمية وعند بلوغها العامين انفصل كلا منهما عن الآخر، وقامت والدتها بالالتحاق بفصول محو الأمية لكي تحصل علي شهادة وتعمل حتي تنفق عليها.

محو الأمية كلية التربية محافظة مطروح جامعة مطروح مطروح

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وائل لطفي

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