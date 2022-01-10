برلمانية: منتدى شرم الشيخ دليل على اهتمام الدولة بتمكين الشباب

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تنطلق في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتمكين الحقيقي للشباب على أرض الواقع.

وأضافت الجزار، في بيانٍ لها، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع إلى الشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضي المصرية، حيث يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات، موضحة أن المشاركة الشبابية الممثلة في شباب أحزاب المعارضة تعد خطوة جيدة في استكمال فتح المناخ السياسي للجميع دون أي إقصاء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستعدادات لتنظيم المؤتمر ظهرت بشكل مشرف، إضافة إلى أعمال التعقيم باستخدام الروبوت الذي نال إعجاب الجميع، موضحة أن ورش الجلسات التحضيرية المنعقدة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شارك فيها شباب من مختلف البلدان.

ولفتت النائبة سميرة الجزار، إلى أن منتديات الشباب تلقي الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع لأفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات مما يكسب الشباب مهارة ويثقل خبراتهم في التعامل مع هذه الملفات ويجعلهم نواة للمستقبل.

من جانبها، أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن منتدى شباب العالم يعد منصة حوارية ملهمة لجميع الفئات وليس فئة الشباب فقط، وقالت، إن أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتمثل تحديات كبرى ليس فقط أمام مصر ولكن أمام العالم أجمع، فعلى سبيل المثال التطرق إلى مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وانتشار وباء فيروس كورونا، وكذلك مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، فضلًا عن الحديث عن السياسات المائية العقلانية للإنسانية، وبحث قضية التغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات سيكون لها أضرار على البشرية والمجتمعات ككل.