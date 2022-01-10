الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الغريبة» رواية جديدة للإسبانية أولجا ميرينو ومن ترجمة محمد الفولي

الغريبة
الغريبة

صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع رواية " الغريبة " الإسبانية أولجا ميرينو ومن ترجمة  المترجم  محمد الفولي، وجاءت الرواية  استعداد للمشاركة  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.

 ومما جاء على غلاف الرواية 

تعيش أنخيلا منعزلة، أو ربما متحصنة ـ في بيت عائلتها في إحدى قرى الجنوب الإسباني بعد أن قضت شبابها الذي لم يخل من المغامرات في لندن. يعتبرها أهالي البلدة مجرد امرأة مجنونة تسكن مع كلبيها هذا البيت الذي يلتقي فيه زمنان: الحاضر والماضي . كل مالدى أنخيلا  هي أشباحه ذكرى للحب الذي عاشته بحلوه ومره في العاصمة الأنجليزية لكن تتبدل الأحوال حين تعثر هي وصديقها إبراهيما على جثة أغنى رجال القرية وهي تدلي مشنوقة من قرع شجرة جوز ،إذ تبدأ أنخيلا في نبش الأسرار العائلية القديمة ، التي تكشف لها ما فعله الموت والحياة بعائلتها وبلدتها الموبوءة بداء الانتحار ، وتقدم لنا قصة حزينة ومؤثرة عن الحرية وقدرة الإنسان على المقاومة.

رواية مكتوبة برشاقة وأحداث متلاحقة قالت عنها صحيفة "لا بانجور ديا"  رواية كتبت بغضب وتمرد فريدين وجاء في مجلة فوربس أنها "رواية ذات أثر طويل "

أو لجا ميرينو دار صفصافة للنشر والتوزيع رواية الغريبة الإسبانية أولجا ميرينو المترجم محمد الفولي

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