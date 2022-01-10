وزيرة الشباب الإماراتية: مصر لها مكانة خاصة فى نفوسنا.. والمنتدى فرصة لزرع الأمل

قالت شما المزروعي، وزيرة الدولة للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال كلمتها في الجلسة لمنتدى شباب العالم، إن مصر لها مكانة خاصة في نفوس الإماراتيين ويتحركون تجاهها بالعاطفة أكثر من أي شيء آخر، متابعة مصر لنا جميعًا هي القلب، ونهضتها هي نهضة الوطن العربي.

وأوضحت وزيرة الدولة للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة أمام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات تسير وفق منهج علمي لتمكين الشباب، لذلك أصبح هذا التمكين حالة وفكرًا وثقافة وممارسة تتسابق عليها المؤسسات في الدولة، موضحة أن الإمارات وثلثي الشباب العربي يؤمنون بأن القادم الأفضل.

وذكرت شما المزروعي، أنه رغم قيود وآثار جائحة كورونا لكن قلوب الشباب نابضة، مضيفة أنه في العالم الحالي فإن التطرف من أولويات الشباب العربي، مشيرة إلى أن منتدى شباب العالم فرصة لزرع الأمل مجددًا، لافتة إلى المعادلة الإماراتية هي إشراك الشباب والعمل لتطلعاتهم، لأن الأمل أساسي لمواجهة كل التحديات فجائحة كورونا أوجدت طابعًا جديدًا لمختلف التحديات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم، بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، التي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.