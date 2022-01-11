الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبيرة تجميل توضح أبرز مشاكل الجلد في فصل الشتاء وطرق علاجها

مشاكل الجلد في فصل
مشاكل الجلد في فصل الشتاء

تسعى السيدات للحصول على بشرة صحية خالية من المشاكل خلال فصل الشتاء الذي يجلب معه عدة مشاكل للبشرة، وفي هذا الصدد أوضحت غادة البربري خبيرة التجميل في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الجلد يتكون من عدة طبقات هى  الطبقة القاعدية، آخر طبقة في البشرة والطبقة الحرشفية، وتقع أعلى الطبقة القاعدية والطبقة الحبيبية بالإضافة إلى الطبقة الظاهرية الشّفافة.

 ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز المشاكل التي تصيب الجلد في فصل الشتاء على وجه  الخصوص.  

أكزيما الشتاء والطفح الجلدي الشتوي أبرز مشاكل الشتاء الخاصة بالجلد 


أوضحت البربري أنه يعد الطفح الجلدي الشتوي هو أحد الأمراض الجلدية التى تصيب البشرة في الشتاء نتيجة الهواء البارد مما يؤدي لتهيج الجلد واحمراره،  وللتغلب على مشكلة الطفح الشتوي ينصح بعدم استخدام  الصابون المعطر بالإضافة إلى الاستحمام بماء دافئ، والحرص على ألا يتعدى وقت الاستحمام عن 15 دقيقة، مع ضرورة ترطيب البشرة بعد تنظيفها، وشرب ما يكفي من الماء خلال فصل الشتاء، واستخدام واقي ملائم للشمس لأن البشرة تتعرض للجفاف في فصل الشتاء، مع الحفاظ علي ترطيب البشرة.

وأكدت على ضرورة تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوى على  فيتامين e  حيث يحمي البشرة من الإصابة بجفاف الشتاء.

أسباب وعلاج اختلاف لون الجلد حول الفم 

خبيرة التجميل استطردت  أن هناك مشكلة أخرى شائعة في فصل الشتاء هي اختلاف لون الجلد حول الفم والأنف، وهذا الأمر  ينتج عن قلة وصول الأكسجين الكافي بسبب ضعف الأوردة نتيجة لمرض معين مثل أمراض القلب والرئة، وكذلك الأنيميا ونقص عدد كريات الدم الحمراء، ونصحت باتباع نفس النصائح السابقة للوقاية من تغير لون الجلد حول الفم وإذا استمرت المشكلة يجب الإتصال بالطبيب. 

خبيرة تجميل فصل الشتاء إختلاف لون الجلد حول الفم الاكزيما جفاف الجلد

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