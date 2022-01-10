ضمن حملات للرصد والمتابعة.. إزالة مخالفتى بناء بأسيوط وحى شرق

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً، تطبيقا للقانون وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتعدين وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وشدد محافظ أسيوط على التعامل بكل حسم مع كل مخالفات عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ الإزالات لأي مخالفات بناء يتم رصدها، والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة تنفيذ إزالة لمخالفة البناء، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الـ14 العلوي بحوض أبو كلام بنطاق قرية منقباد أمام نادي النيابة الإدارية، بعد رصد وضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة، وذلك بالتنسيق ومشاركة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط وبإشراف كرم عبد الحفيظ، نائب رئيس المركز، وعبداللطيف فضاله، رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومحمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين وأحمد شحاتة مسئول الأزمات بالمركز.

كما تم تنفيذ إزالة حوائط وعمدان الدور الـ13 علوي بشارع البحر بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق، وبمشاركة مروان الشاب، نائب رئيس حي شرق، ورشاد محمود، مسئول الإشغالات والمخالفات، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها على أن تكون تكلفة الإزالة على صاحب المخالفة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة وعدم الاتجاه إلى البناء العشوائي، ودون استيفاء كل الاجراءات القانونية المنظمة لذلك لعدم وضعهم تحت المساءلة القانونية واتخاذ كل التدابير القانونية تجاه المخالفين، وإزالة المخالفات في أسرع وقت وتحرير المحاضر اللازمة ضد من تسول له نفسه خرق القانون والإجراءات التنظيمية.