أعراض تُشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المواطنين الحذر والانتباه إلى بعض الأعراض التي تُشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الأعراض تشمل "خفقان غير منتظم في القلب ونزف دم من الأنف وطنين في الأذن والصداع والدوار".

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة الانتباه إلى هذه الأعراض التي تُشير غلى احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مطالبة المواطنين بالحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن.