قائمة بمشروعات الطاقة التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص

اهتمت مصر بإشراك القطاع الخاص في جميع المشروعات التي تؤسسها سواء مشروعات تنموية أو خدمية، ولتنفيذ هذه الخطوة قامت بتغيير القوانين والتشريعات التي تشجعهم على الشراكة مع الدولة لتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال السنوات القليلة الماضية نفذت مصر العديد من المشروعات الكبرى في مجالات مختلفة كان القطاع الخاص شريكًا فيها، فنفذ القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وساهم في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر كما ساهم في تنفيذ أضخم مشروع في القرى وهو برنامج حياة كريمة.

وتستعرض "الدستور" مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتفاوض الحكومة مع شركة "سكاتيك" النرويجية بشأن تعزيز الشراكة في عدد من المشروعات، خارطة المشروعات التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كان للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة التي جذبت مستثمرين من جميع أنحاء العالم، فيساهم في مشروع الطاقة الشمسية بنبان نحو 32 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص باستثمارات تخطت ملياري دولار، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1465 ميجاوات، ومن المستهدف أن تصل 2000 ميجاوات وشارك في بنائها نحو 1000 مهندس وعامل فنى مصرى من ذوى الخبرة والكفاءة.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة تسهيلات كثيرة للقطاع الخاص لإشراكه في تنفيذ مشروعات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سواء بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة مشروعات محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، حسب أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء.

وأضاف "حمزة" أنه يتم أيضًا تقديم تسهيلات في التشريعات الخاصة بتلك المشروعات استفاد من تعاونه مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال مشاركته في تلك المشروعات.

وفي نوفمبر من العام الماضي أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية.

وكان للقطاع الخاص دور كبير في دعم مشروعات الكهرباء، فاستطاعت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

كما اتخذ قطاع الكهرباء عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering.

ولم يرتكز عمل القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى فقط، ولكن كان له دور فيتنفيذ برنامج حياة كريمة، فقاد القطاع الخاص عمليات التشييد والبناء والبنية الأساسية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تعليقا على ذلك: "بكل المقاييس السبع سنوات الماضية والسنوات القادمة فترة تاريخية ويستمر هذا القطاع في النمو، ويقوده القطاع الخاص حيث شهد قطاع البناء توفير 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، لدينا قدرة هائلة فى هذا القطاع، وسعدنا مرة كل الشكر والتقدير للعاملين في القطاع".