الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 990 لحافًا وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى الغربية

توزيع لحاف وبطاطين
توزيع لحاف وبطاطين على الأسر

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الإثنين، توزيع نحو 990 لحافًا وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من قرى مركزي زفتى والمحلة، وذلك تحت إشراف المديرية ضمن حملة جمعية الأورمان «ستر ودفا»، الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء. 

وأوضحت المديرية، أن التوزيع شمل 690 لحافًا وبطانية بقرى دهتورة وميت المخلص وشرشابة وحانوت وسنباط وكفر الجزيرة وكفر الجنيدي وكفر السندية بمركز زفتى، و300 لحاف وبطانية بالمحلة الكبرى.

وأشارت المديرية، إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان في الغربية برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، والخاضعة لإشراف المديرية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسابق الزمن من خلال المتابعة والجولات اليومية من أجل نهو كل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قبل موعدها تحقيقًا للحياة الكريمة التي تنشدها الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى (شرشابة، سنباط وحانوت)، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المهندس علي سالم مدير الإدارة الهندسية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ عددًا من المشروعات التي تتم داخل قرية شرشابة، حيث تفقد أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية بإجمالي تكلفة 4.8 مليون جنيه، أعمال الإحلال والتجديد الكلي بمدرسة الشهيد أحمد محمود المرعز الثانوية بتكلفة 7 ملايين جنيه، أعمال بناء المجمع الزراعي البيطري، أرض الوحدة الصحية، أعمال تشييد مركز شباب شرشابة، ومجمع الخدمات الحكومية الذي يتم إنشاؤه بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويضم مقرات (التضامن الاجتماعي، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقاري والسجل المدني).

توزيع نحو ابراهيم محلب لحافا وبطانية على الأسر الاكثر احتياجا عدد قرى مركزى زفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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