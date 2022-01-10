«الزراعة» تستعرض أنشطة معهد أمراض النباتات والمرور على الزراعات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول أهم الأنشطة التي نفذها المعهد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال الشهر الماضي، من خلال باحثو المعهد المرور علي زراعات البصل في محافظات القليوبية والغربية و الدقهلية و بني سويف والفيوم والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة، فضلا عن المرور على محافظات: القليوبية، المنيا، أسيوط، بني سويف، الاسماعيلية، الغربية، الدقهلية، والمنوفية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة- الفاصوليا-الكرنب، لافتا الى انه إعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

وأوضح خليل أنه تم المرور ايضا علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف-الشرقية – الغربية –الدقهلية-المنوفية-كفر الشيخ-دمياط)، و محصول الفول في محافظات (القليوبية- البحيرة-الشرقية – الإسماعيلية –الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- دمياط- الوادى الجديد).

وفيما يتعلق بالنشاط الإرشادي، قال مدير المعهد، أنه تم تنسيق برامج تليفزيونية، حول أمراض الفول البلدى وطرق مكافحتها، فضلا عن برامج حول أهم الأمراض التى تصيب الليمون واستراتيجيات المكافحة والأخطاء الشائعة التى يقع فيها المزارعين، لافتا الى ان النشاط التدريبي شمل أيضا تنفيذ دورة تدريبية حول: الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوى البطاطس من الأمراض الفيروسية، وأخرى بعنوان “المبيدات وما لها وما عليها فى مكافحة أمراض النباتات”.

ونفذ المعهد 6 أيلم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق المكافحة بالمحافظات المختلفة المنتجة للقمح فى مصر، فضلا عن (4) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح – الفراولة – البطاطس – الطماطم ) وطرق مكافحتها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كذلك تم تنظيم مدرسة حقلية للفول البلدى بالدلنجات – محافظة البحيرة، كما نشر باحثو المعهد حوالي 13 بحث علمي، حول الأمراض المختلفة للمحاصيل وسبل مكافحتها، ووسائل تجنب الاصابة.

وقال خليل إن النشاط الإنتاجي والخدمي، تمثل خلال ديسمبر في فحص 390 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 81 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والاشتراك فى أعمال 26 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، بالإضافة إلى فحص 51 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 21 طردًا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.