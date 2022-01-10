الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: تطعيم 396 ألف شخص ضد كورونا منذ الإعلان عن التلقيح الإجباري

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

قال وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، اليوم /الاثنين/، إنه منذ الإعلان عن أن التطعيم ضد "كورونا" سيكون إجباريا في فبراير المقبل، جرى تطعيم نحو 396 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، ثلثهم من الأطفال ممن هم دون 15 عاما.

وأوضح موكشتاين - في تصريحات اليوم - أن التطعيم الإلزامي المخطط له سيدخل حيز التنفيذ على الرغم من المظاهرات المعارضة لذلك، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في التطعيم وفي بعض الأماكن لا تتجاوز نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى 50 في المائة من السكان.

وأشار إلى تنامي أعداد الشباب الذي يقبلون على اللقاح موضحا أنه تم تطعيم ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان بجرعة واحدة على الأقل.

في السياق، واصلت إصابات كورونا الجديدة ارتفاعها وبحسب إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تم تسجيل 10 آلاف و804 إصابات جديدة و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، طالب جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، الأحزاب السياسية في البلاد، بعدم استغلال أزمة جائحة كورونا فى حشد الجماهير بالشارع لإثبات نفوذها السياسي، مشيرًا إلى أن الأعباء تتفاقم على الأجهزة الأمنية، ولكنها تتعامل بكفاءة عالية مع المظاهرات المرتبطة بالاحتجاج على التطعيم الإجباري.

وقال كارنرـ في تصريحات له، إن الشرطة سيطرت أمس على العديد من المظاهرات المناوئة لقيود كورونا فى فيينا، والتى ضمت نحو 40 ألف متظاهر، وتستعد اليوم لمواجهة مظاهرات مماثلة فى مدينة أنسبروك.

وأوضح الوزير، أن يوم أمس شهد إجراء أربعة اعتقالات وتحرير العديد من المحاضر خلال مظاهرات فيينا، كما منعت الشرطة عددا من المسيرات بعد وقت قصير من بدئها بسبب اكتشاف مخالفات خطيرة لقادة المظاهرات تتمثل فى وجود أسلحة بيضاء وألعاب نارية معهم، كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

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