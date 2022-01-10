الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين ينفى وجود خطط لاتصال هاتفى بين بوتين وبايدن عقب محادثات جنيف

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم، عن أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات الروسية الأمريكية الجارية في جنيف حاليا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحفي ردا على سؤال حول احتمال إجراء مثل هذا الاتصال: "في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن". ومع ذلك ذكر بيسكوف أنه "خلال الاتصال الهاتفي السابق الذي جرى عشية حلول رأس السنة الجديدة، أكد الرئيسان استعدادهما لإجراء اتصالات جديدة إذا لزم الأمر".

وأضاف: "ستختتم المحادثات قريبا وسنرى إلى أين وصلنا وما هو رصيدنا، وبعدها سيكون واضحا كيف يمكننا تقييم الوضع".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أردف بيسكوف قائلا إنه "من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن"، مشيرا إلى أن العملية ما زالت جارية.

وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الوفد الروسي سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، سيصدر حكمه في نتائج المحادثات بأي حال من الأحوال.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في جنيف المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول الضمانات الأمنية، والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وكان الجانبان قد عقدا، مساء أمس، لقاء تمهيديا وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بـ"المذهل والصعب والعملي".

ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، رفقة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي، اليوم، قضية الضمانات الأمنية، وتأتي هذه المحادثات قبيل اجتماع مجلس روسيا- الناتو في بروكسل، المقرر بعد غد الأربعاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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