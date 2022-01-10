محافظ الغربية يناقش موقف 751 مشروع في «حياة كريمة» بزفتى

عقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، اللواء نهاد سالم ممثل جهاز مشروعات الساحل الشمالي ورؤساء المديريات والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف كافة المشروعات البالغ عددها ٧٥١ مشروع في ١٨ قطاع بإجمالي تكلفة ٤ مليار جنيه ، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما ناقش المحافظ مع شركة مياه الشرب موقف ٢٢٦ مشروع بتكلفة ٢٨٢ مليون جنيه ، حيث تم نهو ١٤٨ منها وجاري الانتهاء من ٧٨ آخرين بنسبة تنفيذ ٨٥ ٪، وكذلك ناقش المحافظ موقف تنفيذ ٨٣ مشروع في قطاع الصرف صحي بتكلفة ٦٨٠ مليون جنيه.

وتابع محافظ الغربية الاجتماع بمناقشة موقف إنشاء ٩ مجمعات للخدمات الحكومية بتكلفة ٩٠ مليون جنيه والتي ستضم مقرات (التضامن الاجتماعي ، البريد ، الوحدة المحلية ، مكتب التموين ، الشهر العقاري والسجل المدني) ووصلت نسب التنفيذ بهم إلى ٧٣ ٪ ، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات المجمع الخدمي بسندبسط وسرعة نهو الأعمال في مجمعي تفهنا ونهطاي حيث وصلت نسب التنفيذ بهما إلى ٩٠٪ وذلك تمهيداً لافتتاحهما ، كما ناقش المحافظ موقف إنشاء ١٠ مجمعات زراعية بيطرية بتكلفة ٤٣ مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال بهم إلى ٥٧ ٪.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإصدار قرار إشهار مركز شباب نهطاي ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتي بلغت ٣٦ مشروع بإجمالي تكلفة ١٩٤ مليون جنيه تشمل إنشاء وإحلال وتطوير مراكز الشباب والملاعب والمباني الملحقة بها، كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة للبدء في رفع كفاءة ٣ وحدات صحية بقرى ( كفر سنباط، كفر ششتا وحنون).

وفي ذات السياق ناقش المحافظ موقف ٥٤ مشروع في قطاع الغاز بتكلفة ٥٤١ مليون جنيه، ٥٤ مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة ٣٢٤ مليون جنيه، مشروعين في قطاع الاتصالات بتكلفة ٣٠.٧ مليون جنيه ووصلت نسبة إنجاز الأعمال بهما إلى ٩٨% ، إلى جانب مناقشة موقف إنشاء وتطوير ٩ نقاط إسعاف بتكلفة ٢١٠ مليون جنيه وتطوير محطتي السكة الحديد بنهطاي وتفهنا العزب بتكلفة ٥.٨ مليون جنيه.

وفي سياق آخر وجه المحافظ بالبدء في رصف الطرق داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب وذلك بداية من شهر فبراير القادم ، إلى جانب الاستعداد لرصف باقي الطرق وعددهم ٥٤ طريق ، منهم ١٦ ستقوم برصفهم مديرية الطرق و ٤ من خلال هيئة الطرق ، إلى جانب ٣٦ طريق تابعين للمحليات سيتم رصفهم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، كما وجه المحافظ بتكثيف العمالة لنهو الأعمال في إحلال وتجديد ٦ كباري وصيانة وترميم ١٣ آخرين بتكلفة ١٧ مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة مشروعات قطاعات ( التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية ، الأسواق والمواقف والتجميل) ، كما تم مناقشة مشاريع قطاع التربية والتعليم، حيث يتم تنفيذ ١٠١ مشروع بإجمالي تكلفة ٣٥٥ مليون جنيه، ويتم العمل حالياً في (إنشاء ٣ مدراس جديدة، أعمال توسعة ب ١٥ مدرسة ، رفع كفاءة وصيانة ٤٥ مدرسة ، إحلال وتجديد جزئي ل ٦ مدارس وإحلال وتجديد كلي لمدرسة واحدة ).