تفاصيل ضبط متهمة بابتزاز السيدات بصور مفبركة عبر مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات اتهام سيدة بابتزاز أخريات بصور مفبركة لابتزازهن ماديًا، في محافظة المنصورة.

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تظهر به إحدى السيدات، وتزعم خلاله تعرضها للتهديد بالقتل هى وأسرتها، وفبركة صور لها من قبل سيدة أخرى.

وتم رصد تعليق آخر على ذات الصفحة مدعوم بمقطع فيديو، تظهر خلاله إحدى السيدات، وتزعم من خلاله قيام سيدة أخرى بالتشهير بها وبعائلتها، والترويج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأن الشاكية تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، وإجراء عمليات طبية غير مشروعة، بهدف ابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية.

بالفحص تم تحديد الشاكيتان، الأولى إحدى السيدات تعمل بإحدى الدول، والأخرى طبيبة بإحدى المستشفيات بالقاهرة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وسبق لهن التبليغ بمضمون شكواهن.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد المشكو في حقها في الواقعتين «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة»، تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعتين المشار إليهما، بقصد ابتزاز المجنى عليهن ماديًا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة ، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.