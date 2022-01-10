التحريات: واقعة التعدي على مريض في مركز طبي بالطالبية حدثت منذ عام

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول فيديو لقيام أحد العاملين بمركز طبي، بالتعدي بالضرب على أحد المرضى، و يظهر خلاله أحد العاملين داخل مركز طبي كائن بمنطقة الطالبية، يقوم بالتعدي بالضرب على أحد المرضى المحجوزين باستخدام "سلك".

بالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة العمرانية بالجيزة، محضر محرر بمعرفة مديرية الصحة بالجيزة، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، يتضمن أن المركز الطبي المشار إليه قام مالكه بإعادة فتحه دون تصريح، وتواجد مريضين محجوزين داخل المركز تم نقلهم إلى المستشفى وتشميع وغلق المكان.

وباستكمال الفحص، أمكن التوصل إلى أحد العاملين بالمركز الطبى المشار إليه والذى قرر أن واقعة الفيديو حدثت فى غضون العام الماضى، وأن مرتكبي الواقعة عاملين بالمركز آنذاك، وهما كلٍ من حاصل على الشهادة الابتدائية "المتعدى بالضرب"، وممرض "القائم بالتصوير"، عقب تقنين الإجراءات.

و تم ضبط الثانى وبحوزته هاتفه المحمول "يحوى مقطع الفيديو المشار إليه"، وبمواجهته قرر بأن المتهم الأول ارتكب واقعة التعدي فى غضون 6/6/2021 على مريض "غير محدد" تم دخوله المركز لمدة يوم لمعاناته من هلاوس سمعية وبصرية بقصد التباهي، وأنه قام بتصويرها وإرسالها لنجل مالك المركز الذى أنهى عمل الأول، ومؤخراً وعقب إنهاء عمله دون حصوله على مستحقاته قام بتداول الفيديو مع آخرين لفضح أمرهم بالمركز.