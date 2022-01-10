الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو بتعدى شخص وسيدة على آخر بالقليوبية

فيسبوك
فيسبوك

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمناً تعدى شخص وسيدة على آخر وقيامهما بسبه وتهديده. 

بالفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنها سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين إحدى السيدات وأضافت بقيام المذكورة وزوجها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه فى الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتفاق مع والد الشاكية على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه وإرساله للشاكية لإجبارها على العودة للقرية نظراً لتركها محل إقامتها حالياً لسداد ما عليها، وأضافا بأنهما لم يقوما بالتعدى على والدها بالضرب، باستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو الحسابات الشخصية شخص وسيدة طوخ

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