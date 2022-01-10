حبس عاطل حاول ترويج 35 تذكرة هيروين في المنوفية

أمرت النيابة العامة في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في تذاكر الهيروين وترويجها على المدمنين، ومصادرة المضبوطات.

كانت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من القبض على عاطل وبحوزته (35 تذكرة هيروين)، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين.

و تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.