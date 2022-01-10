«سمعتهم سيئة»..«صنداي تايمز» تكشف هوية فريق الأمير أندرو القانوني

قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أنه تم الكشف عن تفاصيل فريق الأمير أندرو القانوني، والتي تقدر قيمته الإجمالية بـ 2 مليون جنيه إسترليني، ويشمل الفريق محامٍ يُدعى جود نيوز غاري ومحامٍ عمل نيابة عن أكثر سجناء بريطانيا عنفًا.

وتابعت أن دوق يورك البالغ من العمر 61 عاما، ينتظر حاليا حكمًا بشأن ما إذا كانت الدعوى المتعلقة بمزاعم اعتداءه جنسيًا على فيرجينيا جوفري، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، في ثلاث مناسبات في عام 2001 ، سيتم رفضها من قبل قاض في نيويورك.

وتزعم جيوفري ، البالغة من العمر 38 عامًا ، أنه تم الاتجار بها من قبل الملياردير جيفري إبستين وصديقته جيسلين ماكسويل لممارسة الجنس مع الأمير في منزل ماكسويل في لندن وفي قصر إبستين في نيويورك وعلى جزيرته الخاصة في البحر الكاريبي.

وينفي الأمير أندرو بشدة هذه المزاعم ، لكن فريقه القانوني يكافح حاليًا لإلغاء القضية على أسس "فنية" باعتبار أن المدعية تنازلت عن حقها في مقاضاته عندما وقعت في وقت سابق تسوية قانونية بقيمة 370 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل500 ألف دولار مع إبستين، كما اتهموا جوفري بأنها تسعى للحصول على تعويض مادي فقط من الأمير.

وأكدت الصحيفة أن الفريق القانوني للأمير يشمل القائمة محامٍ يُدعى "جود نيوز غاري" ومحامٍ مثل زعيم الجريمة تيري آدامز وأخطر سجين بريطانيا تشارلز برونسون.

وقال مصدر إن الوضع في العائلة المالكة أصبح مزعج جدا، كما تخلت عنه العائلة بالكامل ولا ترغب في مساعدته بخلاف والدته الملكة اليزابيث الثانية التي تعهدت بتحمل تكاليف فريقه القانوني سئ السمعة.

وأضافت الصحيفة أن من ضمن الفريق أيضًا كلير مونتغمري كيو سي، محامية تسليم المجرمين التي استخدمها الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه ، ومارك غالاغر ، المحارب القديم في العلاقات العامة، بالاضافة الى غاري بلوكسوم ، محامي دفاع جنائي في شركة المحاماة الممتازة في بلاكفورد ، والذي أصبح "رئيسًا مشاركًا لفريق حل النزاعات".