الإثنين 10 يناير 2022
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سياسي

برلمانية: منتدى شباب العالم يعكس ملامح الجمهورية الجديدة لمصر

المهندسة آمال عبدالحميد
المهندسة آمال عبدالحميد

قالت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم ينعقد هذه المرة في نسخته الرابعة، ومصر قطعت شوطًا كبيرًا في طريقها نحو البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لأبنائها في كل ربوع الوطن، وأرست دعائم دولة القانون، وفي طريقها لإعلان "جمهوريتها الجديدة" التي باتت ملامحها واضحة للجميع القائمة على أكتاف وسواعد الشباب المصري.

وأوضحت عبدالحميد، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن منتدى شباب العالم يأتى هذه المرة، ليرى شباب العالم بأعينهم، تجربة أقرانهم في مصر كيف استطاعوا أن يعيدوا بناء دولتهم من جديد، ويدشنوا جمهورية جديدة، وكيف أصبحوا صُناع قرار بعد تمكينهم عبر ضخ دماء شبابية جديدة في جسد الوطن في مختلف المواقع.

وأكدت أن منتدى شباب العالم، أصبح إحدى أدوات القوة الناعمة للجمهورية الجديدة، إذ ينعقد هذه المرة، وشباب مصر يحمل على عاتقه مسئولياته ليس فقط تجاه وطنه ولا عروبته ولا قارته، وإنما تجاه العالم بأكمله، مشاركين مع أقرانهم من مختلف الدول، لعرض آرائهم ومقترحاتهم وتوصيل صوتهم إلى صانعي القرار في الحكومات.

واختتمت "عبدالحميد" إلى أن منتدى شباب العالم يعكس ما وصلت إليه مصر وملامح جمهوريتها الجديدة، التي تدعو إلى السلام، ففي الوقت الذي تشتد فيه الصراعات، تمارس دوريها الإقليمي والدولي في التفاعل مع قضايا العالم دون الانكفاء عن الذات وكثرة الشواغل الداخلية، كما يعكس حجم الأمن والاستقرار السياسي الذي تتمتع به والمناخ الملائم لجذب الاستثمارات، محققة من وراء ذلك مكاسب سياسية واقتصادية.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة من 10- 13 يناير الجاري.

مصر قانون السيسي محافظة الشباب المصري ملامح الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة توفير حياة كريمة

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