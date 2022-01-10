الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تدعو واشنطن و«الناتو» لإبداء المرونة في المفاوضات

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إبداء المرونة في المفاوضات المزمعة بينهم بعد غد الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو كانت تبدي مرونة في محادثاتها مع واشنطن على مدى 30 سنة، وحان الوقت لوضع خط، داعية الولايات المتحدة والناتو إلى إبداء مرونة مماثلة في المفاوضات.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحٍ نقلته وسائل إعلام روسية أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات بناءة على أساس موقف طرف واحد، بل يجب أيضًا الأخذ بالاعتبار موقف الدولة الأخرى"، مضيفًا: "نحن نتفهم موقف الدولة الأخرى كما هو، منذ 30 عامًا.. والآن، وفي هذه الفترة لابد من إيجاد قاسم مشترك، وإظهار المرونة، ومن الضروري أن نرسم خطا".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "إذا كانوا غير قادرين على القيام بذلك، سيصطدمون بتدهور الوضع في المجال الأمني الخاص بهم".

وانطلقت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم الإثنين، بشأن الضمانات الأمنية في جنيف.

وأفادت وسائل الإعلام الروسي بأن الاجتماع عقد على هيئة اجتماع مغلق، على أراضي البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المتوقع أن تكون القضية المركزية للمحادثات هي الاقتراحات الأمنية الروسية لحلف شمال الأطلسي وواشنطن، والتي تشمل على وجه الخصوص، أحكامًا بشأن عدم النشر المتبادل للصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وعدم توسيع الناتو شرقًا وخفض التدريبات العسكرية.

ويرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فيما ترأس الوفد الأمريكي نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.

موسكو الناتو روسيا الخارجية الروسية أمريكا

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