الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ طفل مشرد بشوارع الإسكندرية

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية بالمسؤولين لإنقاذ طفل بلا مأوى يبلغ من العمر ١٤ عامًا، وذلك بجوار مسجد الشعراوي بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، حيث يقيم الطفل بإحدى السيارات العاطلة بالمنطقة متخذا منها مأوى له.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار ذلك تم تكليف فريق البرنامج بوحدة شرق الإسكندرية التابع لجمعية أجاويد الخير بالتوجه إلى موقع الشكوى والعثور على الطفل محل الشكوى ويدعى "ك. ي . م . ف"، ومن خلال عقد جلسة مع الطفل لتقديم الدعم النفسي والمعنوي له وإقناعه بالإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تبين أن الطفل قد ترك المنزل بعد انفصال الأبوين وهجر الأب للأسرة دون معرفة مكانه، علما بأن الطفل لجأ إلى الشارع بسبب أن الأم متعددة الزيجات والتعدي عليه وتعنيفه وربطه بالسلاسل، وقد أشار الطفل إلى أنه لا يتذكر ملامح والده الذي هجرهم منذ عدة سنوات، وتم إقناع الطفل بضرورة الإيداع بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لحمايته من مخاطر الشارع.

وأوضحت الوزارة، أن فريق وحدة شرق الإسكندرية توجه إلى مستشفى رأس التين العام واتخاذ كافة الإجراءات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية، علما بأن نتائج الفحوصات قد أشارت إلى عدم إصابة الطفل بأي من الأمراض، وعليه فقد تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة لتلقي كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والوقاية من مخاطر الشارع.

ويتلقى فريق  أطفال وكبار بلا مأوى البلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وأيضا على حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.   

مجلس الوزراء مواقع التواصل الإسكندرية وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الاسكندرية

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