الشاعرة شيرين العدوي: منتدى الشباب يبرهن على وعي القيادة السياسية

أكدت الشاعرة شيرين العدوي، أن الشباب هم عقل الدولة، وقلبها النابض، وأن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية عملت على إعطائهم فرصة المشاركة في البناء فهم الثروة القومية الحقيقية.

وذكرت العدوي - في حديث للقسم الثقافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين – أن منتدى الشباب الذي بدأ نسخته الرابعة اليوم بمدينة السلام "شرم الشيخ" يأتي في سياق تمكين الشباب من البناء والتعمير".

وقالت: "مصر تتميز بهذه الروح الشابة، والروح المتوثبة التي يمثلها شباب مصر من الجنسين الذين تبلغ نسبتهم المئوية 21% من عدد سكانها.. يعني ذلك أننا دولة لن تشيخ بل ستظل تحمل زخم الروح الوثابة".

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء بفكر مغاير لكل من سبقوه في حكم مصر؛ حيث جاء وفي جعبته الكثير من أجل المستقبل فعينه على الشباب ويده في يد ذوي الهمم يدفع بهم ناحية مستقبل مشرق، وقلبه مع المرأة يدعمها ويساند خطواتها.

وأضافت: "نحن نعيش عصرًا فريدَا من نوعه؛ تقلدت فيه عدد من النساء مناصب وزارية والعصر الذي يجتمع فيه الرئيس بأبنائه من الشباب يتحدث معهم بشكل مباشر يشاركهم أفكارهم وطموحاتهم يستمع بقلب مفتوح مع قضاياهم وينفذ ما يحلمون به على أرض الواقع".

وأشارت إلى المشاريع التنموية الكبرى التي يعيشها المصريون لا سيما الشباب منهم مثل "حياة كريمة"، وسكن ملائم للشباب، والتمويل العقاري، ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها ما هي إلا أحلام لهؤلاء الشباب طرحت من خلال لقاءاته معهم.

واعتبرت أن ما يميز الرئيس السيسي، أنه يمتلك روح الشباب في الحلم والرغبة في التغيير بل وإرادة التغيير على أرض الواقع؛ مشددة على أن الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، لا تتحدث مع نفسها ومصر لا تحلم فقط ولكن تحلم وتنفذ الحلم.

وأوضحت أن مصر تبهر العالم بمنتدى شباب العالم الذي يتحدث مع كل شباب العالم بنماذج فتية مشرفة من شباب مصر تبهر العالم بفكرها، وقدرتها على الحلم وتنفيذه، فكل من ينظم ويعمل على هذا المنتدى من النماذج الشابة التي تستطيع أن تنظم حدثًا مثل هذا لتقول للعالم إننا في عصر جديد يؤمن أننا كشباب لنا مكان تحت الشمس وفوق أرض مصر.

واستعدت مدينة شرم الشيخ بكامل طاقتها لبدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، موضوعات الجلسات المباشرة والفرعية التي من المقرر أن تدور حولها فعاليات المنتدى، ومن أبرز الموضوعات هي حقوق الإنسان؛ الحماية الاجتماعية؛ تغير المناخ؛ تأثيرات ما بعد فيروس كورونا؛ مستقبل الطاقة؛ البيئة؛ الدراسة عن بُعد؛ والتحول الرقمي.