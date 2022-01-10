الإثنين 10 يناير 2022
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الدين لله

هل هناك طريقة صحيحة لوضع كرسي كبار السن في صلاة الجماعة؟.. «الإفتاء» ترد

كيفية الصلاة على
كيفية الصلاة على كرسي

ورد سؤال إلى د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من سائل يقول فيه: والدي كبير في السن ولا يستطيع الوقوف في صلاة الجماعة ويضطر الجلوس على كرسي، وأحيانًا يجلس في الصف الأول وأحيانًا في الخلف أو على كرسي في الوسط، فهل هناك طريقة صحيحة أو للذين يجلسون على كراسي أثناء الصلاة؟

وأجاب مستشار المفتى قائًلاً:" إن المختار عليه للفتوى والذي قاله علماء وفقهاء الأمة، وما تطمئن إليه النفوس من الرأي الشرعي أن استواء الصف في أثناء صلاة الجماعة بالنسبة لمن يجلس على الكرسي يكون بمقابلة الأكتاف لمن بجواره لا القدم، بمعنى أن الكرسي لا بد أن يكون معظمه أمام خط الصف، لا خلفه.

واستشهد عاشور بما جاء في السنة النبوية ما روى أبو مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ".

أضاف مستشار المفتى على فتوى السائل أنه ينبغي ضرورة  تثبيت الكرسي من أول الصلاة على هيئة واحدة دون تغيير طوال الصلاة، لئلا يتنافى مع تحقيق الطمأنينة بكثرة الحركة، فضلًا عن أنه غالبًا ما يحصل إيذاء لغيره من المصلين، فلابد أن نتجنب تلك الأمور.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية صلاة الجماعة الصف الأول الكرسي الصلاة علماء وفقهاء الأمة

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