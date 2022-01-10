الإثنين 10 يناير 2022
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محافظات

محافظ مطروح: استمرار التعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار التعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي من أجل تقديم كافة أوجه الدعم  للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذوي الحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ووسائل للمساعدة على الحركة. 

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تأهيل هؤلاء الأشخاص حركياً وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم حيث حققت الأمانة التنفيذية إستجابة سريعة وملحوظة لطلبات عدد من المواطنين ذوي الحاجة إلى أطراف صناعية.

وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير الامانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي ورئيس اللجنة العامة المشرفة على أنشطة الأمانة بمطروح والتي تضم ممثلين عن الأمانة التنفيذية ومعظم الجهات المعنية بمطروح، أنه تم على مدار الشهر الماضي،  تم تقديم خدمة الأطراف الصناعية  بالمجان، وتقديم عدد 13 جهاز جديد، طرف صناعي كامل، لعدد 12 مصابا من بينهم صاحب بتر مزدوج بساقية الأثنين، كما تم إجراء صيانة شاملة  لعدد 3 أجهزة تعويضية لعدد 3 مصابين.

وأضاف أنه تقدر قيمة الحصول على خدمة تركيب وصيانة هذه الأطراف الصناعية خارج المركز بمبلغ 300 ألف جنيه تقريبًا مشيرا إلي أن قامت الأمانة التنفيذية بتوفير أتوبيس مجهز لتنفيذ قوافل متنقلة على طول الساحل الشمالي الغربي لصيانة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من منطلق تخفيف المشقة الجسدية والنفسية على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. 

 وأكد أن ذلك يأتى في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأشخاص ذوي الاعاقة  الحركية في ظل تطوير منظومة الأطراف الصناعية، وبناءاً على توجيهات الدكتورة رانيا المشاط  وزير التعاون الدولي و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ حيث تولي القيادة السياسية إهتماماً بالغاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الحركية على مستوى الدولة. 

وأصدر  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قراراً بتشكيل لجنة عامة تحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وبرئاسة الدكتور  محمد يوسف وعضوية ممثلين عن الأمانة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز ومديري عدد من الإدارات والمديريات والجهات المعنية وممثلي مجلس العمد والمشايخ، لتتولى إعداد حصر شامل  وتفصيلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، لدراسة تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهم.

محافظ مطروح مطروح ذوي الإعاقة الساحل الشمالى أطراف صناعية

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