بعد تعرض مريض للاعتداء.. تشكيل لجنة لفحص مركز طبي مخالف بالعمرانية

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها، في واقعة مخالفات مركز طبى بالجيزة والاعتداء على أحد المرضى، وأمرت بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص تراخيص المرخص، ومدى التزامه بالشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة لتلك المراكز.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أحد المرضى والذي اتهم أحد العاملين بالمركز بالاعتداء عليه بالضرب، واستدعت مسؤولى المركز لسماع أقوالهم، وبيان تفاصيل الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم فى الواقعة.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق إغلاق مركز طبي خاص وتم تشميعه، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز بالاعتداء على مريض، وتداول فيديو للواقعة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي.