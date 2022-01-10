الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

إحاطة برلمانية لـ«الوزراء» بشأن انتشار القمامة بنفق أبو زارع

النائب المهندس إيهاب
النائب المهندس إيهاب منصور

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان، ووزيرة البيئة، بشأن استمرار طفوحات الصرف الصحي وتراكم القمامة وعدم إمكانية العبور بمنطقة نفق أبو زارع – أسفل الطريق الدائري- بالعمرانية.

وقال النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة إن "نفق «أبو زارع» بالعمرانية هو منفذ هام لعبور أهالي العمرانية، والمشاه والسيارات وطلبة وطالبات المدارس الذين يعانون أشد المعاناة في عبور هذا النفق.

وشدد على أنه انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون يلزم مواجهة هذا الأمر بسرعة ووضع نظام دائم لتلك المنطقة.

وفي وقت سابق صرحت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون، وهو المتغير الأحدث المُصنف تحت “مثير للقلق” والذي تتبعه منظمة الصحة العالمية.

وأودى وباء كوفيد بأكثر من 5,478,486 شخصا في أنحاء العالم، فيما تقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.

وأشارت كيركوف أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينها أن الطفرات، التي يحتوي عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

أما ثاني الأسباب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة الأممية، فهو ما يسمى “الهروب المناعي”، والذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجددًا، والسبب الثالث هو أن عدوى متحور أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف عن متحور دلتا والمتغيرات الأخرى، وصولًا إلى التسلسل الأصلي للفيروس، والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن هذا المزيج من العوامل سمح لأحدث متغيرات فيروس سارس-كوف-2 بالانتشار بسهولة أكبر.

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