الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف 11 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمحلة

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم  الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف ١١ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وبعد غلق باب تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء  نهاية شهر مارس الماضي، ومع استمرار أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن مع وجود عدد كبير من حالات البناء المخالفة على الأراضى الزراعية، يتساءل المواطنين عن شروط التصالح وتقنين الوضع فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهل هناك حالات بعينها يجرى التصالح بشأنها فى مخالفات البناء على الرقعة الزراعية.

وقف حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة قرى بمركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

«أبومازن» و«ميقاتى».. أبرز الحضور العرب فى منتدى شباب العالم

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

مصر تعزى أمريكا فى ضحايا حادث حريق مبنى سكنى بنيويورك

رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر فى 20 يناير

رئيس البنك الدولى: 70 تريليون دولار خسائر عالمية بسبب جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا