آخر أخبار حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية مع انخفاض درجات الحرارة وتكوين شبورة مائية التي تغلق الطرق السريعة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حالة الطقس في المحافظات خلال الفترة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلين

يرغب المسافرين يوميا بين المحافظات بسبب الدراسة أو العمل في معرفة حالة الطقس لتحديد وسيلة التنقل الأفضل خلال الطقس المتقلب حيث يتوقع خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية طقس بارد على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأكدت الهيئة أن يوم الثلاثاء 11 يناير نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق في محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري فيما يشهد يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري سقوط أمطار متوسطة ربما تكون رعدية على مناطق جنوب سيناء وشمال محافظة القاهرة والبحر الأحمر فيما يشهد يوم الخميس 13 يناير أمطار خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات خلال الفترة المقبلة

تتباين درجات الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة بكافة محافظات الجمهورية حيث يكون متوسط درجات الحرارة في القاهرة العظمى 16 والصغرى 11 وفي مطروح العظمى 16 والصغرى 11 فيما تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى العظمى 19 والصغرى 8 في سوهاج العظمى 22 والصغرى 9 في محافظة قنا و في أسوان العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

فيما حذرت هيئة الأرصاد من التقلب المستمر في درجات الحرارة ونصحت جميع المواطنين خاصة الأطفال على ارتداء ملابس ثقيلة شتوية طوال الفترة المقبلة لعدم الإصابة بنزلات البرد.

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وفقا لأخر صور تم رصدها عبر القمر الصناعي فإن مركز التنبؤات أكد على سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وذلك بسبب حركة الرياح ونشاطه و حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، المقبلين تصل في بعض المحافظات إلى سيول على مناطق السواحل الغربية وسلسلة جبال البحر الأحمر.

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