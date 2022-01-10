الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل مارس البلطجة وترويع المواطنين في فاقوس بالشرقية

حبس عامل
حبس عامل

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الإثنين، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بممارسة أعمال البلطجة وترويع أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بينهما في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد رصدت  فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة ويروع جاره بنطاق إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

- نتائج التحريات

وتوصلت التحريات والفحص إلى المقطع المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيما أمكن تحديد هوية المتهم المذكور، وتبين أنه عامل مُقيم في دائرة مركز شرطة فاقوس، وأنه قد أقدم على التعدي على جاره، مزارع ومُقيم بذات الناحية، وذلك بأن أشهر سلاحًا أبيض في وجهه كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، فيما تبين وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبحوزته قطعتين سلاح أبيض، تبين أنها المستخدمة في الواقعة التي وصفها مقطع الفيديو المتداول.

 وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس أصدرت قرارها بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

مدير أمن الشرقية ترويع المواطنين مديرية أمن الشرقية جهات التحقيق التعدي علي جارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

«أبومازن» و«ميقاتى».. أبرز الحضور العرب فى منتدى شباب العالم

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

«صوت فيتنام»: تقنيات غير مسبوقة للوقاية من «كورونا» خلال منتدى شباب العالم

مصر تعزى أمريكا فى ضحايا حادث حريق مبنى سكنى بنيويورك

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الرئيس السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا