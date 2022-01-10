حبس عامل مارس البلطجة وترويع المواطنين في فاقوس بالشرقية

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الإثنين، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بممارسة أعمال البلطجة وترويع أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بينهما في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد رصدت فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة ويروع جاره بنطاق إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

- نتائج التحريات

وتوصلت التحريات والفحص إلى المقطع المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيما أمكن تحديد هوية المتهم المذكور، وتبين أنه عامل مُقيم في دائرة مركز شرطة فاقوس، وأنه قد أقدم على التعدي على جاره، مزارع ومُقيم بذات الناحية، وذلك بأن أشهر سلاحًا أبيض في وجهه كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، فيما تبين وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبحوزته قطعتين سلاح أبيض، تبين أنها المستخدمة في الواقعة التي وصفها مقطع الفيديو المتداول.

وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس أصدرت قرارها بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.