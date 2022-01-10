الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعلن حالة الطوارئ فى خمس مقاطعات

ماكرون
ماكرون

وضعت السلطات الفرنسية خمس مقاطعات في الجنوب الغربي للبلاد في حالة اليقظة الحمراء؛ بسبب مخاطر الأرصاد الجوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة وخطر الفيضانات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين- إن المناطق الخمس هى "أريج" و"جارون العليا" (الإقليم الفرنسي في جنوب غرب البلاد) و"البرانس الأطلسية" و"البرانس العليا" و"لاند"، وتم وضعها في حالة الطوارئ الحمراء بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على الجنوب.

وأضافت الهيئة أن حالة سوء الأحوال الجوية ستصل ذروتها اليوم، حيث ستتساقط كمية أمطار تتراوح بين 4.75 و5.10 متر في "أولورون سانت ماري" وبين 5 و5.70 متر في "إسكوس".

وكانت فيضانات عارمة قد ضربت جنوب غرب فرنسا في 11 ديسمبر الماضي، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والمؤسسات والحقول، وبسبب ارتفاع منسوب المياه، تم إجلاء 400 شخص من أصل 4000 نسمة في أربع بلديات في منطقة لاند.

وعلى صعيد آخر،  تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا ضد خطط وضع لوائح صحية أكثر صرامة، وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وكان هناك 18 ألف متظاهر في باريس وحدها، حسبما ذكرت محطة "فرانس إنفو"، نقلًا عن وزارة الداخلية.

ونظمت مظاهرات في العديد من المدن، وشارك فيها عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الأسابيع الأخيرة. وتدخلت الشرطة لقمع أعمال الشغب في بعض الأماكن.

وتركز الاحتجاجات على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتشجيع على التطعيم، بما في ذلك فرض قيود واسعة النطاق على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد- 19، وبموجب اللوائح المقررة، لن يتمكن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من الذهاب إلى المؤسسات الثقافية أو المطاعم والحانات أو ركوب القطارات لمسافات طويلة.

ولم يقر البرلمان بعد مشروع القانون الذى كان محور مناقشات ساخنة فى مجلس النواب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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